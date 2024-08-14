ساندي تدعم المغني المقنّع بطريقتها الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مغني راب صاعد الكثير من الجدل في مصر خلال الفترة الماضية بسبب ظهوره أمام الجمهور بـ”لوك” غريب، حيث ارتدى قناعاً أخفى به وجهه عن الجمهور وكان يمسك بوردة في يده وأطلق على نفسه اسم “تووليت”، الأمر الذي أثار فضول الجمهور لمعرفة شخصيته، وزاد الأمر بعد نجاح أغاني ألبوم “كوكتيل غنائي”، وهو ما دفع الفنانة ساندي لدعمه، وذلك من طريق تقليدها للملصق الدعائي له.

ونشرت ساندي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها وهي تضع قناعاً وتحمل وردة حمراء، كما ظهر “تووليت” على البوستر، وعلّقت على الصور كاتبةً: “It’s never TUL8TE يا اخويا”… بمعنى: “لم يفت الأوان”، وكتبت Tul8te بالطريقة نفسها التي يكتب فيها “تووليت” اسمه.

يُذكر أن “تووليت” طرح أخيراً ألبوم “كوكتيل غنائي”، وهو يضم ثماني أغنيات بعنوان “حبيبي ليه” التي صوّرها على طريقة الفيديو كليب، وأعاد خلاله تجسيد مشاهد فيلم “آيس كريم في جليم” للفنان عمرو دياب، وصوّر أشهر مشاهد الفيلم في أماكن مشابهة وبنفس كادرات التصوير وحتى “لوك” عمرو دياب الشهير في الأغنية مرتدياً جاكيت من الجلد الأسود.

أما صور الألبوم فهي على شرائط الكاسيت في فترة التسعينيات، وكذلك طريقة توزيعه لأغانيه في الألبوم الجديد.