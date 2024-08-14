هيفاء وهبي في أوّل ردّ بعد منعها من الغناء والتمثيل في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها عقب صدور قرار نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، بإيقافها عن العمل في مصر.

ونشرت في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، الآية 43 من سورة فاطر من القرآن: “ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله”.

وفي تطورات الأزمة، قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، التحقيق مع هيفاء وهبى أمام الشؤون القانونية للنقابة بمقرها في القاهرة يوم الأحد المقبل.

وكان نقيب نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي طالب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بشكل رسمي، بإلغاء تصاريح وهبي في مصر، بداعي إخلالها بعقود فنيّة مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني، رغم تقاضيها الدفعى الأولى من مستحقاتها.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً بإيقاف هيفاء وهبي عن الغناء بناءً على شكوى وردت لها من منظم الحفلات ياسر الحريري، عن عدم التزام الفنانة بالغناء في حفل كان من المقرر إقامته في 19 تموز (يوليو) الماضي بالساحل الشمالي، مؤكداً أن الفنانة تقاضت الأجر المتفق عليه، وترتب على عدم التزامها خسائر مادية كبيرة لمنظمي الحفل.