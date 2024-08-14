شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتين دفعة واحدة.. عودة قويّة للمنافسة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت الفنانة شيرين عبدالوهاب أغنيتين دفعة واحدة من ألبومها الجديد، “بتمنّى أنساك” و”اللي يقابل حبيبي” بعدما شوّقت جمهورها منذ ساعات بمقطع صوتي ترويجي نشرته عبر حسابها في منصة “اكس”.

وتُمثّل الأغنيتان إعلاناً صريحاً من شيرين إلى جمهورها بالعودة إلى الفن الذي تبرع فيه بعدما شغلته معها في أزماتها الشخصية.

أغنية “بتمنى أنساك” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وأغنية “اللي يقابل حبيبي” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي أيضاً وتوزيع أمين نبيل، وحقق الأغنيتان تفاعلاً كبيراً من المتابعين في الدقائق الأولى من إصدارهما، وسط مطالبات الجمهور لشيرين بطرح الألبوم كاملاً في أقرب فرصة.

وكانت شيرين أعلنت، أخيراً، أنها في صدد إطلاق ألبوم جديد خلال الأيام المقبلة، لتعود من خلاله إلى جمهورها بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، مؤكدةً انتهاء تعاونها مع شركة “روتانا” وتوقيعها عقداً جديداً مع شركة إنتاج أجنبية.