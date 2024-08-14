توفيق عبدالحميد ينفي إشاعة إصابته بالشلل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الممثل المصري القدير توفيق عبدالحميد الإشاعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وزعمت أنه أُصيب بالشلل، ما دفعه للاعتزال وعدم الظهور في وسائل الإعلام.

وفي تصريحات صحفيى، أكّد عبدالحميد أنه بصحة جيدة، وأن ما تمّ تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة. وأوضح أنه لا يظهر إعلامياً لأنه فقد الشغف في الحديث، ولا يوجد لديه جديد ليشاركه مع الجمهور، لكنه راضٍ بقضاء الله ومتأقلم مع حالته الصحية الحالية.

يُذكر أن الفنان القدير كان قد أعلن اعتزاله نهاية العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل “يوتيرن”، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء نتيجة ظروفه الصحية، حيث يعاني مرض الانزلاق الغضروفي الذي أثّر على حركته، وبدلاً من الخضوع لعملية جراحية، اختار العلاج الطبيعي.