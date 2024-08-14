إلين دي جينيريس وزوجتها تبيعان قصرهما بمبلغ خيالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المرجح أن تضحك إلين دي جينيريس طوال الطريق إلى المصرف، بعد بيعها ممتلكاتها المترامية الأطراف في كاليفورنيا مقابل ثمن باهظ.

ووفقاً لسجلات الملكية التي حصلت عليها صحيفة “وول ستريت جورنال”، باعت دي جينيريس (66 عاماً) و”زوجتها”، بورتيا دي روسي (51 عاماً)، عقارهما الذي تبلغ مساحته 10 أفدنة (40468 متراً مربعاً) في مقاطعة سانتا باربرا مقابل 96 مليون دولار أميركي.

وكان الثنائي قد حصلا على المنزل مقابل 70 مليون دولار في عام 2022، ويُقال إنهما باعاه لرجل الأعمال روبرت فريدلاند.

وتجدر الإشارة إلى أن القصر الموجود على العقار، مبني على الطراز التوسكاني، ويضمّ مساحة معيشة تبلغ 9000 قدم مربع (836 متراً مربعاً) و5 غرف نوم و8 حمامات وأرضيات خشبية وقناطر حجرية ومقصورة ملابس وإمكانية الوصول إلى شاطئ خاص، بالإضافة إلى مزيد من وسائل الراحة الفاخرة.

يُذكر أن الممثلة والإعلامية الأميركية تزوّجت في عام 2008 من الممثلة الأسترالية-الأميركية.