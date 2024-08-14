تعرف على أول مفاجآت حفل محمد منير في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، لتقديم عدة مفاجآت، في حفله المقرر إقامته تحت عنوان "ليلة الكينج"، في نادي سموحة بالإسكندرية.

النجم محمد منير يفاجئ جمهوره في الحفل المقام في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 22 أغسطس، بتقديم أحدث أغانيه "الذوق العالي" للمرة الأولى، بمشاركة النجم تامر حسني.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

ويقيم محمد منير الأسبوع الحالي، عدة بروفات، بمشاركة فرقته الموسيقية، بقيادة الموسيقار فتحى سلامة، وضع اللمسات النهائية وتضم كل من هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا سيجون "باص جيتار"، ومعتز "ليد جيتار"، وطارق رؤوف "ترومبيت"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، و أحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة".

الحفل يقام تحت عنوان "ليلة الكينج"، وتتراوح أسعار التذاكر ، بين 300، و 600، و 1000، و 2500 جنيه.