أحدث ظهور لـ خالد سليم برفقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان خالد سليم متابعيه، أحدث ظهور له برفقة زوجته خيرية.

ونشر خالد الصور على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنتي سبب ابتسامتي".

وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الله يسعدكم، ربنا يخليكم لبعض ويحميكم من كل شر، الضحكة الحلوة، اللهم بارك، أجمل كابل، الفنان والإنسان الراقي".

يذكر أن الفنان خالد سليم شارك النجمة نسرين طافش في بطولة فيلم في القلب، من إخراج مرقس عادل وتأليف اسحاق ابراهيم

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