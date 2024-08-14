سلطان الشن يحذر من التعامل مع مسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

شهد النزاع بين مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير ب "مسلم" من جهة، والمنتج سلطان الشن، من جهة أخرى، تطورات جديدة.

المنتج سلطان الشن رد عبر صفحته في موقع فيسبوك، على إعلان مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، فسخ التعاقد بينهما.

و في بيان له، كتب المنتج: "تحذير هام.. بيان عدم التعامل مع المطرب مسلم، ونشره أخبار كاذبة بفسخ عقده مع المنتج سلطان الشن وأن الحكم الصادر اليوم هو لصالح المنتج سلطان الشن يلزمة بالعقد المبرم بين المطرب مصطفى زكريا (مسلم)"

وتابع: "والمنتج سلطان الشن، وأي تعامل دون موافقة كتابية من المنتج الحصري سلطان الشن يعرضكم للمساءلة القانونية "

النزاع الجديد بين المنتج سلطان الشن، ومؤدي أغاني المهرجانات مسلم يأتي بعد عام من الأزمة التي اشتعلت بين الطرفين، ووصلت إلى ساحة القضاء، وإصدار نقابة المهن الموسيقية قرار بإيقاف مسلم