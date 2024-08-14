"أنا اللي طلبت أتصور معاه".. محمد رمضان برفقة واحد من جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له، تجمعه بأحد المواطنين البسطاء، أثناء زيارته للوادي الجديد

ونشر رمضان الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا اللي طلبت أتصور معاه، واستغربت إنه عمل رقم واحد في الصورة، أتاري نمبر وان دي عقيدة كل المصريين سواء كان من الصعيد أو م الوادي الجديد".

وكشف محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد ونشر صورة له من التعاقد عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "رمضان يجمعنا"، ومن المتوقع أن يتم عرضه بموسم رمضان 2025.

على جانب آخر يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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