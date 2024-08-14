اليوم.. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حالته صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "حالته صعبة"، والمقرر طرحها اليوم الأربعاء، وتعد تلك الأغنية هي آخر ما سيطرحه في هذا الموسم .

وروج رامي مؤخرًا للأغنية، ونشر البوستر الخاص بها وعلق: "يوم الأربع اللي جاي ميعادنا مع آخر أغاني السنة دي إن شاء الله تعجبكم، وأشوفكم في أول السنة مع ألبوم الشتاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال أغنية "مش عايشين" التي قام بطرحها خلال الأيام القليلة الماضية على كل المنصات الغنائية وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت.

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