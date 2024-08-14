جيسي عبدو تبرز أنوثتها وجمالها بفستان برتقالي رائع.. وسعر حقيبة يدها من Louis Vuitton سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو الجمهور بإطلالتها الأخيرة، إذ ظهرت بلوك مميز عبر حسابها الخاص، إرتدت فيه فستان طويل و ضيق باللون البرتقالي من دون أكمام ذات تصميم رائع أضهرت من خلاله رشاقتها، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها، مع تسريحة شعر بغاية الجمال.

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و حملت جيسي بيدها حقيبة من دار أزياء Louis Vuitton وصل سعرها إلى 6,320 دولار.

وكانت شاركت جيسي عبدو متابعيها، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها، ظهرت فيها بفستان ساحر.

وخطفت جيسي الأنظار بفستانها الأبيض، الذي اختارته من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 من توقيع المصمم رامي سلمون.

جاء الفستان بتصميم أنيق باللون الأبض، ومزيناً بالكامل بالترتر وحبيبات اللؤلؤ والخرز اللامع، ما أضفى فخامة على الفستان.

وتميز الفستان بقصة ضيفة تعانق الجسد، مع فتحة جانبية طويلة كشفت عن رجلها، كما أنه محدد الخصر وبنمط "الأوف شولدر"، وجاء الكمان رفيعين على شكل خيوط مزينة باللؤلؤ، وموصلة من الخلف بالرقبة، على شكل علامة X عند الظهر، وجاءت مثل عقد عريض عند الرقبة.

