حاتم صلاح يحصل على الإقامة الذهبية في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حصل الفنان حاتم صلاح، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب "حاتم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "شكرًا حكومة دبي، على منحي الاقامة الذهبية، ومتشكر جدًا يا شيماء تعبتك في كل حاجة في تخليص الورق وشكرًا، جيري وهاني وأحمد العجوز علي وكل الصحبة الحلوة على الكام يوم الحلوين دول".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حاتم صلاح كانت بمسلسل "على باب العمارة"، بطولة: محمد محمود، آيه سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب وغادة طلعت، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم.

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