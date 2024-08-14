محمد العدل يكشف تفاصيل منع فيلم "الملحد" من العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علق المخرج محمد العدل الشهير بـ "ماندو العدل" على منع فيلم الملحد من العرض، رغم حصوله على كافة التصاريح، وكان من المقرر طرحه اليوم 14 أغسطس.

وكتب العدل عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم على العرض الخاص لفيلم "الملحد"، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الإجابة عند السيد الرقيب على المصنفات الفنية".

وتابع: "الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج و مكساج و تصحيح ألوان، والرقابة ادت له ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على دعاية الفيلم في الشوارع بناءًا على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة".

وأضاف: "ده ينفي تماما الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم، ومرفق مع البوست صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر والتوضيح، وده نص ما كتب على الورقة الأخيرة".

واستكمل: "الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم، الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلاً أو أجلا".

على جانب آخر، كشف أحمد السبكي منتج "الملحد" حقيقة منع عرض فيلمه السينمائي الجديد "الملحد" بالسينمات بعد تدوينة مخرجه ماندو العدل والتي أثار من خلالها حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم إتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

وفي تصريح سابق، قال أحمد السبكي ببرنامج "ET بالعربي" بشأن ما أثير حول الفيلم: "مفيش منع خالص.. الفيلم إتاجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

وتعرض فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.