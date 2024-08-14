محمد إمام يحتفل بتخطي إيرادات فيلمه "اللعب مع العيال" 50 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد إمام بوصول إيرادات فيلم "اللعب مع العيال" 50 مليون جنيه.

ونشر "إمام" البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الحمدلله، ولسه مكملين، "اللعب مع العيال".

والفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

والفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه بـ محمد عادل إمام.

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