تعرف على موعد حفل إليسا وتامر عاشور في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي بـ مدينة دبي الإماراتية، والمقرر إقامته يوم 11 أكتوبر المقبل.

ونشرت إليسا البوستر الدعائي للحفل، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قادمة في 11 أكتوبر، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

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