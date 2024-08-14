مع موسم العودة إلى المدارس.. تعرف على قائمة أعمال نتفليكس في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة الترفيه العالمية "نتفليكس"، عن عرضها الفيلم الكوميدي "الأشرار"، وكشفت عن صورة جديدة حصرية لفيلم الرسوم المتحركة "مهمة سحرية"، وتواريخ عرض الموسم الثاني من "Hot Wheels إلى السباق"، و"المركبات المتوحشة الرائعة" وغيرها من الأعمال التي ستتواجد ضمن قائمتها في موسم الخريف لعام 2024.

وتتضمن القائمة العروض الأولى لمسلسلات جديدة تضم "المركبات المتوحشة الرائعة" وBarbie Mysteries: The Great Horse Chase و"جينتري تشاو ضد الوحوش" و"محيطاتنا"، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال التليفزيونية التي نالت إعجاب الجماهير، مثل "بيت دُمى غابي" و"⁧Hot Wheels إلى السباق". فيما سيُضفي عرض فيلم "الأشرار: سرقة وأشباح" أجواء الهالوين على الجمهور.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأعمال المرتقبة هذا الموسم..

مسلسلات الأطفال

تعرض نتفليكس مسلسل "بيت دُمى غابي: موسم 10" يعرض حاليا، الموسم الثاني من "إلى السباق" يشاهده الجمهور في 9 سبتمبر، "المركبات المتوحشة الرائعة" يتم طرحه في 14 أكتوبر، "وندروس: حيوانات يتملكها الفضول: موسم 2" (يُعرض في 18 نوفمبر) "مشكلات الكائنات: فصل 4" (يُعرض في 2 ديسمبر).

كما تضم قائمة أعمال الأطفال:

- "الأشرار: سرقة وأشباح" (يُعرض في 3 أكتوبر).

- "Barbie Mysteries: The Great Horse Chase" (يُعرض في 1 نوفمبر)

- "آفاق البوكيمون: المسلسل، جزء 4" (يُعرض في نوفمبر).

- "محيطاتنا" (يُعرض في خريف 2024

- "جينتري تشاو ضد الوحوش" (يُعرض في شتاء 2024).

أفلام الرسوم المتحركة

- Migration (يُعرض في 19 أغسطس) .

- "مهمة سحرية" (يُعرض في 22 نوفمبر).

- "ذات عيد ميلاد مجيد" (يُعرض في 6 ديسمبر).