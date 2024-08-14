شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل: فيلم الملحد جاهز للعرض وانتهت جميع مراحله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج ماندو العدل عن تأجيل عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم وإنتاج أحمد السبكي، والذي كان من المقرر عرضه اليوم الأربعاء في دور السينما المصرية.



وكتب مخرج فيلم الملحد عبر حسابه بموقع فيس بوك: بعتذر لكل اصدقائي اللي عزمتهم علي العرض الخاص لفيلم الملحد.. العرض مش هيتعمل في ميعاده.. والفيلم مش هينزل في ميعاده.. والحقيقة ما اعرفش ليه.. الإجابة عند السيد الرقيب علي المصنفات الفنية.. الفيلم جاهز للعرض.. وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان، والرقابة اديتله ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات.. بل وصل الامر اني نزلت صورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على دعاية الفيلم في الشوارع بناء علي هذا الترخيص.. ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة.



ماندو العدل



وأضاف ماندو العدل: ده ينفي تماما الهراء بتاع اصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم.. ومرفق مع البوست صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو.. اللي لأول مرة الرقابه تكتب في الورقة الاخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر و التوضيح .. و ده نص ما كتب علي الورقة الأخيرة( الفيلم لا يشوه الدين الاسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الاسلام علي اهوائهم )

وختم مخرج فيلم الملحد كلامه مؤكدا: الفكرة هتوصل هتوصل بإذن الله عاجلا أو آجلا.



أبطال فيلم الملحد

يشارك في بطولة فيلم الملحد إلى جانب أحمد حاتم النجوم، محمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم الملحد

ويحكي فيلم الملحد فى إطار درامي، وتتناول قصته قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.



سيناريو الملحد



فيلم الملحد