شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل طلعت زين.. شارك السقا فى أفريكانو والديلر وغنى 100سنة سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى رحيل الفنان طلعت زين، حيث توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011، بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان الجهاز التنفسي، وعلى أثر أزمة قلبية شديدة.



طلعت زين أحد أشهر النجوم الذين قدموا أغانى باللغة الأجنبية في الأفلام،كما اختاره الموسيقار عمر خيرت ليغنى مع المطربة أنغام أوبريت "100 سنة سينما" في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ولد زين عام 1955 في الإسكندرية من أب وأم يعشقان الغناء، فتربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية وكان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل "بلاك كوتس"، "بتى شاه" وارتبط مع أعضاء الفريقين بصداقة قوية، وانضم إلى فرقة"الدريمرز"التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية

ثم انضم إلى فرقة" بتى شاه" بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون – ولما عادت الفرقة إلى القاهرة بعد انتهاء موسم الصيف غنى معها بفندق شيراتون القاهرة الذي كان لايتعاقد إلا مع الفرق الأجنبية – ثم انسحب منها عام 1982.

شارك طلعت زين مع النجم أحمد السقا في فيلم أفريكانو ،تأليف محمد أمين وإخراج عمرو عرفة من إنتاج عام 2001، تدور أحداث الفيلم عن شاب بسيط يأتى له محامى عمه الذى يملك محمية فى جنوب أفريقيا ويخبره أن عمه جعل له ولأخته نصف الميراث والنصف الآخر لابنته "منى زكى" ويذهب إلى جنوب إفريقيا ليأخذ الميراث ويحب ابنة عمه (منى زكى) وفى أحداث الفيلم يحاول رجل ثرى صديق والدهم أن يستولى على الميراث.



شارك أيضا طلعت زين في بطولة فيلم الديلر مع النجمين أحمد السقا وخالد النبوى.