شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وياسمين صبرى يجتمعان فى فيلم جديد بتوقيع بيتر ميمى والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين صبرى في فيلم جديد بتوقيع المخرج بيتر ميمى الذى يواصل التحضيرات الخاصة بالعمل على قدم وساق تمهيداً للبدء في تصويره خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سوياً فيلم بيت الروبى الذى عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، فيما يسجل الفيلم الجديد العمل الخامس الذى يجمعه مع بيتر ميمي بعد عملهما في 3 مسلسلات أيضاً هي الاختيار الجزء الأول والثاني والحشاشين.

فيلم بيت الروبى آخر أعمال كريم عبد العزيز فى السينما وشارك فى بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وقدم كريم عبد العزيز منذ أيام عرض مسرحية السندباد لمدة 3 ليالِ ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بنجاخ كبير، وشاركت المسرحية فى المهرجان في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ياسمين صبرى يعرض لها حالياً على قناة ON مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، والذى تعود به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.