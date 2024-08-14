ياسمين صبري تقدم البطولة النسائية في فيلم كريم عبد العزيز الجديد

كشف الفنان كريم عبد العزيز منذ أيام، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على هامش عرض مسرحية "السندباد" ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عن استعداده لبطولة فيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي، وأن التصوير سيكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل؛ ليتم طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2025.

ياسمين صبري تقدم البطولة النسائية

وعلمنا أن المخرج بيتر ميمي رشح الفنانة ياسمين صبري لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان كريم عبد العزيز في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يأتي اختيار بيتر ميمي لـ ياسمين صبري في هذا العمل لرغبته في التعاون معها خلال عمل فني خاصة وأنه تعاقد معها منذ عام ونصف العام تقريباً على بطولة فيلم من تأليفه وإخراجه وإنتاجه يحمل اسم "دليلة" ولكن تم تأجيله.

ويسجل كريم عبد العزيز تعاونه الخامس على التوالي مع المخرج بيتر ميمي بعدما قدما سوياً مسلسل "الاختيار 2" عام 2022، و"الاختيار 3" عام 2023 إضافة إلى فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 130 مليوناً، وقدم الثنائي هذا العام مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

"أبو نسب" آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية

يذكر أن فيلم "أبو نسب" كان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية، وشاركها في بطولته كل من: محمد إمام، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، علاء مرسي، محمد رضوان، أحمد فهيم، حاتم صلاح. وضيوف الشرف: ماجد المصري، شيكو، شيرين رضا، أحمد سعد. والفيلم من تأليف أيمن وتار. وإخراج رامي إمام.

وقدّمت ياسمين صبري في دراما رمضان الماضي مسلسل "رحيل" المكوّن من 15 حلقة، والذي عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات. وشارك في بطولة العمل: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبدالرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبدالسلام.

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