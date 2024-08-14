شيرين تُنذر «روتانا» بعد حذف أغانيها وتُطالب بالتعويض

اشتعلت الأزمة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا بعد أن طرحت شيرين أول أغنيتين من ألبومها الجديد.

وبعد ساعات قليلة من طرح أول أغنيتين لشيرين «بتمنى أنساك» و«اللي يقابل حبيبي» على يوتيوب تم حذف الأغنيتين، ليكشف ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين تفاصيل الإجراء الذي سيتخذه ضد شركة روتانا على خلفية حذف الأغاني.

وأوضح محامي شيرين في تصريحات صحفية: «أنا بعت لهم إنذار رسمي وهناخد منهم تعويض»، مؤكداً عودة الأغاني مرة أخرى: «الأغاني هترجع تاني.. إحنا قدمنا اعتراض وقدمنا المستندات.. وكده كده الأغاني هترجع».

روتانا تنفي فسخ التعاقد

وكانت شركة روتانا قد نفت ما أعلنته الفنانة شيرين عن فسخ تعاقدها مع الشركة بعد سدادها 8 ملايين جنيه، مؤكدة في بيان لها أن العقد مازال سارياً وأنه لا يحق لشيرين التعاقد مع شركة إنتاج أخرى.

وأوضح بيان روتانا: «الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا عار تماما عن الصحة وأن المطربة شيرين مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بموجبه منحت الفنانة شيرين شركة روتانا الحق الحصري المنفرد في استغلال واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد».

وأضاف البيان أن ما دفعته شيرين هو مجرد تعويض عن إخلالها ببنود التعاقد وليس فسخ العقد قائلا :« أخلت الفنانة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا وترتب عليه اللجوء للقضاء وصدر الحكم بإلزام الفنانة بشرط جزائي 8 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد القائم والساري حتى تاريخه مع الشركة».

رد شيرين

وردت الفنانة شيرين في بيان رسمي لها على بيان الشركة مؤكدة على فسخ التعاقد بينهما وأن سريان التعاقد هو أمر مخالف للأحكام القضائية النهائية وأوضحت شيرين في تصريحات صحفية أنها طالبت بتعويض من الشركة بسبب طرحها للأغاني دون تنازل رسمي منها.

وأضافت: «الأغاني اللي روتانا نزلتها بصوتي تعتبر مسروقة لأنهم ممعهمش تنازل مني وأنا رفعت قضية بالتعويض لأن الأغاني بتاعتي مش المفروض تنزل سينجل المفروض تنزل ألبوم على بعضه».

وتابعت قائلة: «روتانا كسبت من أغنية كلها غيرانة كتير أوي والمفروض اللي ينزل الـ 12 أغنية بالكامل.. الألبوم كله مع بعض.. بس هما خدوا الأغاني دي منزلوهاش لأنهم عايزين شيرين حصري حفلات لأن اللايف والحفلات بتكسب أكتر.. يعني اللي عايز شيرين عبد الوهاب في حفلة يكسب روتانا ودا مينفعش معايا».

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