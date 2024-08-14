روتانا تُغلق أغنيتي شيرين عبد الوهاب "اللي يقابل حبيبي" و"بتمنى أنساك"

بعد ساعاتٍ قليلة، من إطلاق أغنية "اللي يقابل حبيبي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر "يوتيوب"، في أول عودة لها بعد فترة طويلة من الغياب، فوجئ جمهورها بحذف الأغنية بعدما تجاوز عدد المشاهدات 32 ألف مشاهدة في 11 ساعة فقط.

انتهاك حقوق الطبع والنشر سبب حذف الأغنية

كشفت إدارة "يوتيوب"، أنّ السبب الرئيسي وراء حذف أغنية شيرين الجديدة، يعود إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر، بناءً على شكوى مُقدمة من قبل "روتانا ميوزيك"، حيث قالت: "يتضمن هذا الفيديو محتوى من روتانا ميوزيك، وقد حظره بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر"، بينما لم ترد شيرين على هذا الفعل حتى الآن.

كلمات أغنية شيرين الجديدة

"اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين، ومن كلماتها: "اللي يقابل حبيبي.. سلامي أمانة ليه.. لو بيني وبينه إيه.. ده مهما كان حبيبي.. والبُعد الله يجازيه.. اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه.. يبعتها من وراه.. أسرح في عيون حبيبي.. وأحكي له عن الحياة".

كما حذفت إدارة "يوتيوب"، الأغنية الثانية لـ شيرين، والتي طرحتها مساء أمس الثلاثاء أيضاً، وهي "بتمنى أنساك"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وجيتار مصطفى نصر، تشيللو يحيى مهدي، كمان سعيد كمال، حيث جاء ذلك بناءً على الشكوى ذاتها المُقدمة من روتانا.

حذف أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة من يوتيوب

روتانا تعتزم مقاضاة شيرين

وكانت شركة روتانا، قد أعلنت قبل يومين، في بيانٍ صحفي، أنها لا زالت صاحبة الحق الحصري في استغلال صوت المطربة شيرين عبد الوهاب، مُشيرة إلى اعتزامها مقاضاة شيرين بعد إعلانها إنهاء تعاقدها مع الشركة في الآونة الأخيرة، وذلك عقب دفعها مبلغ 8 ملايين جنيه.

أضافت شركة روتانا عبر البيان القانوني ما يلي: "ردًا على ادعاءات الفنانة شيرين عبد الوهاب، تبين لشركة روتانا من خلال بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أن شيرين صرحت بأنها تعاقدت مع شركة أخرى، وأن عقدها مع روتانا قد تم إنهاؤه. ولكن نؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة. شيرين ملتزمة بعقد حصري مع روتانا منذ تاريخ 6 يناير 2019، والذي يمنح روتانا حقوقاً حصرية لاستغلال صوتها طوال مدة التعاقد، بالإضافة إلى ستة أشهر بعد إصدار الألبوم الثاني".

وأضاف البيان: "لقد دعمت شركة روتانا الفنانة شيرين عبد الوهاب ووقفت بجانبها في كل الأزمات التي أصبحت مادة دائمة للإعلام، وامتنعت عن اتخاذ أي إجراءات قانونية أو جنائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم أن شيرين قامت بتصفية الشركة المملوكة لها التي كانت قد تعاقدت معها مع روتانا".

وواصل: "وعندما اكتشفت روتانا أن الفنانة تقوم بإنتاج وتسريب أغانيها ثم تتهم المحيطين بها بتسريبها، اضطرت الشركة لرفع الدعوى رقم 1835 لعام 2022 في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، والتي تم تسجيلها استئنافياً برقم 601 لسنة 16 ق اقتصادي القاهرة. وقد أصدرت المحكمة في جلسة 16 مايو 2023 حكمها بإلزام شيرين عبد الوهاب بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه بصفتها مالكة لشركة "لا مير"، بالإضافة إلى إلزامها شخصياً بدفع 3 ملايين جنيه أخرى".

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