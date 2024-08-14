محامي شيرين عبدالوهاب يكشف مواجهتها مع روتانا بعد حجب "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حجب أغاني المطربة شيرين عبدالوهاب، "بتمنى انساك"، وا"للي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية، زاد من سخونة الصراع بينها وبين شركة روتانا، خاصة عقب تأكيد موقع الفيديوهات الشهير، أن الحجب تم بناءا على طلب الشركة.

وعن حجب الأغاني بناءا على طلب من شركة روتانا ميوزيك، وموقف المطربة شيرين عبدالوهاب، توجهت "الخليج 365"، بالسؤال إلى محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش.

وأجاب المستشار القانوني: "تم إرسال إنذار لشركة روتانا وسوف نرجع عليهم بالتعويض".

وتابع: "وتم تقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقفنا القانوني لمنصة اليوتيوب، وإن شاء الله سوف تعود الأغاني، ونرجع علي الشركة بالتعويض"

شركة روتانا، في الدعوى القضائية التي أقامتها في المحكمة الاقتصادية، توعدت المطربة شيرين عبدالوهاب، في حالة طرح أي أغاني، بالمخالفة لبنود عقدها مع روتان بمطالبتها بسداد تعويض قيمته 5 مليون جنيه.

أغنية "بتمنى أنساك"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما

أغنية "اللي يقابل حبيبي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، و توزيع توما

بتمنى أنساك

اللي يقابل حبيبي