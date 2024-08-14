بهذة الطريقة.. أصالة تهنئ أبطال العرب في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة السورية أصالة، أبطال العرب في أولمبياد باريس خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تحقيقهم المراكز الأولى في العديد من الرياضات.

وشاركت أصالة صورًا للاعبين الأبطال، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أبطالنا العرب أبطال هالعالم الكبير كله، تعبتوا وحصدتوا نتيجة أعمالكم وإخلاصكم وإصراركم، وكلنا مقدرين إنه هالوصول هو إستحقاق لمجهودكم الملفت وموهبتكم الكبيرة".

وتابعت: "عشنا معكم أوقات كنا محتاجينها لنتوحد كل البلدان اتفقت شعوبها تدعمكم، والكل تعاطف معكم والكل بجميع الأديان والطوائف دعوا لكم، وبوسط كل هالأحداث جيتوا هديّة من السما نفصل معها ونسافر معكم ومع أهاليكم اتحدنا، الله يبارك فيكم".

وأنهت: "وين ماكنتوا بمصر بالبحرين بالجزائر بتونس بالأردن بالمغرب وبقطر وكمان اللي بلبنان وبالسعودية وباليمن والكويت واللي بفلسطين واللي بسوريا وليبيا وبالأردن والسودان وسلطنة عمان، شكراً يا أبطال على أحلى هديه هديتونا ياها بهذا النصر به الجمال به الأخلاق به الاحترافية شكرًا خليتونا من جوا قلبنا يفرح".

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري أغنية "إنسان" من ألبوم "ثم أنا" والتي طرحتها مؤخرا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد الترك، وألحان كرار شريف، وتوزيع علي روني.

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