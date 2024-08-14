حجب الأغاني أولها.. تفاصيل جديدة عن الصراع بين شيرين عبدالوهاب وروتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قامت إدارة موقع يوتيوب، بحجب أغاني المطربة شيرين عبدالوهاب، "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحها عبر قناتها الرسمية.

حجب الأغاني تم بناءا على طلب من شركة روتانا ميوزيك، وذلك في ظل تبادل الاتهامات والدعاوى بين الشركة، والمطربة شيرين عبدالوهاب بسبب الخلاف على نهاية العقد الموقع عام 2019

شركة روتانا في الدعوى القضائية التي أقامتها في المحكمة الاقتصادية، توعدت المطربة شيرين عبد الوهاب، في حالة طرح أي أغاني، بالمخالفة لبنود عقدها مع روتانا بمطالبتها بسداد تعويض قيمته 5 مليون جنيه.