مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن عن أول ورشتين في دورته الـ31

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الحادية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، عن ورشتين من ضمن ( 9 ) ورش خلال دورة هذا العام، حيث يقدم المهرجان ورشة بعنوان "المسرح المبتكر الارتجالي" تقدمها الممثلة والمخرجة أولجا بوزيلي، والورشة الثانية بعنوان "التجسيد الدرامي" ويقدمها الكاتب والمخرج رافاييل بينيتو.

تعتمد ورشة "المسرح المبتكر الارتجالي" على تمكين مجموعة من الأشخاص من المشاركة في إنشاء عرض مسرحي مميز، عبر مجموعة من التدريبات، تكون فيها مساحة من الحرية للجميع، يتشاركون فيها من أجل تحويل تجاربهم الشخصية وأحلامهم من خلال الارتجال والتجريب، معتمدين على حدسهم وعفويتهم، ليستطيعوا في النهاية تقديم عرضًا ارتجاليًا، يدور حول الخيال والمجازفة.

الممثلة والمخرجة اليونانية أولجا بوزيلي حصلت على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة أرسطو، وحصلت على منحة دراسية في لندن من المجلس الثقافي البريطاني، كما حصلت على درجة الماجستير في الدراما والدراسات المسرحية، في رويال هولواي ونيو بدفورد جامعة لندن، وأثناء وجودها في لندن عملت كممثلة، كما أجرت بحثاً حول عمل أربعة مخرجين مسرحيين شباب بأكاديمية أثينا، وبعد عودتها لليونان قامت بتأسيس فرقة مسرحية وهي ( نويتي جرامي)، وفي عام2008 أصبحت أمينة المنتدى الدولي للمونودراما، وعملت كمستشرقة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما بالإمارات العربية المتحدة، ومن عام ٢٠٠٤ الي ٢٠١١، قامت بتدريس الإخراج المسرحي في قسم الدراسات المسرحية في جامعة دباتراس، وتقود مشروع المسرح الأوروبي" پييپ " في مدرسة مورايتيس.

أما الورشة الثانية وهي ورشة "التجسيد الدرامي" فتعتمد على أن أي عنصر مستخدم في المشهد التمثيلي سيكون قادرًا على أن يكون وسيلة لعرض المشهد للمتلقي، وخلال الورشة سيتم استخدام الدمى وغيرها من العناصر كدورة تمثيلية صغيرة للمسرح، كذلك ستشهد الورشة تقديم مشاهد من مسرحية "ميديا تريينو" بمشاركة تفاعلية للمشاركين في الورشة، سواء فيما يتعلق بالأداء التمثيلي أو الإخراج المسرحي أو أي من مجالات الأداء. الكاتب والمخرج رافاييل بينيتو تخرج من المدرسة الملكية للفنون الدرامية في مدريد عام 1983، وحصل على منحة من مسرح ستاري في كراكوف (بولندا)، بالإضافة لحصوله على دورات في كوميديا الفن، وهو كاتب مسرحي ومخرج له أكثر من (35) عملاً، وأسس شركته الخاصة ألاودا تياترو عام 1992.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو "مهرجان تنافسي" تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.