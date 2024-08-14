ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد حلاوة.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة ريهام حجاج، رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها به على أنغام مقطع لأغنية أجنبية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت أشعة شمسي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحميكم" ، "ما شاء الله" ، "إيه الجمال ده" ، "ربنا يخليكم لبعض يا رب" ، "جمالك وحلاوتك".

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" بطولة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.