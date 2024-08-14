فن ومشاهير

ريهام حجاج توجه رسالة رومانسية لزوجها محمد حلاوة.. ماذا قالت؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة ريهام حجاج، رسالة رومانسية لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها به على أنغام مقطع لأغنية أجنبية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت أشعة شمسي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحميكم" ، "ما شاء الله" ، "إيه الجمال ده" ، "ربنا يخليكم لبعض يا رب" ، "جمالك وحلاوتك".

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" بطولة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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