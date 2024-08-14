"مضايق من الاستعجال في نزول الأغاني".. تعليق عزيز الشافعي على أزمة شيرين بعد حذف أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الملحن عزيز الشافعي عن تفاصيل جديدة حول أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا، بعد حجب أغنيتين من ألبومها الجديد بعد طرحهم بساعات قليلة من موقع "يوتيوب".

وتحدث "الشافعي"، في مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، عن تفاصيل حذف الأغنتين، قائلًا: "امبارح نزلت اغنيتين لشيرين، لكن المشكلة كنت أتمنى الأغاني تنزل بطريقة أحسن وأفضل من كدة والناس تسمعهم على اليوتيوب وكل منصات الإستماع، وبتتغنى في الإذاعة بشكل طبيعي".

وأضاف: "أنا عارف شيرين عملت كده ليه.. هي وعدت جمهورها تنزل أغاني وأصعب حاجة الفنان يبقى عايز يغني ويشتغل وفجأة يتمنع عشان ورق أو توقيعات أو وجهات نظر أو مواقف قانونية، ومعرفش كان اية المفروض يحصل، لكن محامي روتانا بيقول إن شيرين دفعت 8 أو 10 مليون عشان إخلال بالعقد، وإن كل اخلال بالعقد هتدفع 10 مليون جنيه، يعني الأغنيتين بتوع امبارح شيرين ممكن تدفع عليهم 20 مليون جنيه".

وأكمل: "عقد شيرين مستمر مع روتانا ومطالبة بأنها تقدم أغاني، وسؤال لمحامي شيرين هل أنت ورقك سليم عشان تنزل أغاني وإزاي لو سليم روتانا وقفته وحذفت الأغاني، هل روتانا عندها حق ولا معندهاش، ليه الأمور القانونية دي مش بتنتهي بشكل واضح، مش معقولة 2 محامين كبار يقولوا كلام عكس بعض، مشكلتنا إننا بنحب شيرين وعندنا شيرين واحدة في مصر".

وأردف: "الاستعجال في نزول الأغاني ضايقني لكن شيرين كانت مجبره على كده وأنا متفهم موقفها وبدعمها وفي ضهرها مهما حصل، المهم نسمع أغاني شيرين في كل حتة وفي كل مكان، ويارب شيرين تعدي الأزمة زي ما عدت كتير، ومقدر إنها غلطت أو التعاقد ممكن يكون في حاجة غلط وأتمنى يبقى حد كبير في القانون والمزيكا يحل الاشكالية ويدي الناس حقوقها ويخلي شيرين تشتغل وتخرج من مشاكلها الخاصة وتتكلم معانا في الفن".

حذف موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيتي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعنوان "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحهما.

وتعاونت شيرين في أغنيتها "اللي يقابل حبيبي"، مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

على جانب آخر شهد النزاع بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وشركة روتانا، تطورات كبيرة، مع عودته مجددا إلى ساحة القضاء، بعد ما يقرب من عام على صدور حكم قضائي بإلزام المطربة بسداد تعويض مالي للشركة.

شركة روتانا أرسلت إنذارا قضائيا عبر محاميها، إلى المطربة شيرين عبدالوهاب بصفتها الشخصية، وبصفتها كضامن الشركة La Mere for artistic productions holding، وتم إخطارها بالدعوى المقامة ضدها أمام المحكمة الاقتصادية.

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