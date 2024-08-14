بعد إجرائه عملية جراحية..تامر فرج يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان تامر فرج، تطورات حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "أصدقائي الغاليين والسادة الصحفيين وكل من سأل عن حالتي الصحية أشكركم جميعا من كل قلبي و فاجئتوني بهذا الحب الطاغي والمشاعر الجميلة.. الواحد مكنش عارف إنه محبوب كدة".

وتابع: "أشكركم وبعتذر عن عدم الرد على المكالمات أحيانا لأني كنت أغلب الوقت نايم أو مش قادر أتكلم ولكن كل اتصالاتكم ومشاعركم الجميلة وصلتني وغمرتني بحبكم".

وأضاف تامر فرج: "الحمد لله أنا أحسن كتير وهبدأ في ممارسة عملي وحياتي الطبيعية من الأسبوع القادم.. بحبكم جدا".

وكان تامر فرج كشف في وقت سابق عن خضوعه لعملية استئصال المرارة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب تامر: "شكرًا لكل الأصدقاء والسادة الصحفيين الذين اهتموا بالسؤال عن حالتي الصحية، وأحب أطمن الجميع إن الحمد لله انزيمات الكبد اتظبطت، وهدخل أعمل عملية استئصال المرارة يوم الاثنين إن شاء الله، شكرًا لمحبتكم، وأرجو دعواتكم".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان تامر فرج كان مسلسل "بقينا اتنين" إخراج طارق رفعت، بطولة شريف منير، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، تامر فرج، ميمي جمال، عزت زين، يوسف عثمان.

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