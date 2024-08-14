"أبو" يطرح أحدث أغانيه الجديدة "بتغيري ليه" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح المطرب "أبو"، اليوم الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "بتغيري ليه" على "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغنية "بتغيري ليه" تمثل حالة من الرومانسية البسيطة والمبهجة، وبها دعوة لتوضيح المشاعر بعد إحساس الغيرة والإهتمام، والتصريح بالحب دون تردد، والبعد عن الغموض.

وتقول بعض كلمات أغنية "بتغيري ليه":

بتغيري ليه

بتغيري ليه

اللي انشغل

بيبان عليه

مش كنتي عامله فيها مش مهتمة إيه

إيه اللي جد مالك اتكسفتي ليه

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

مالي بالي فيه

داري داري داري

والله مهما تداري

حب علي المتداري

وانتي بينتيه

هتمثلي

طب مثلي

قالي يعني قال

لا كملي

انا بستفزك و انتي عارفة أنا قصدي إيه

ولا يحلى في عيني إلا إلا الحلوة دي

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