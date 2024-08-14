شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لمحترفي الأفلام الناشئين في مهرجان برلين السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى عن فتح باب التقديم لمحترفي الأفلام الناشئين التقدم بطلبات التقديم لبرنامج مواهب Berlinale الذى سيعقد في الفترة ما بين 15-20 فبراير 2025.

وتقدم مبادرة تطوير المواهب في المهرجان لـ 200 مبدع من 14 تخصصًا سينمائيًا الفرصة للمشاركة في العديد من مراكز الفكر والمحادثات وورش العمل والمختبرات على مدار أسبوع، مما يرفع مهاراتهم وحياتهم المهنية إلى المستوى التالي جنبًا إلى جنب مع الزملاء الجدد المحتملين والخبراء الرائدين في الصناعة.

ومع ما يقرب من 10 آلاف خريج في أكثر من 150 دولة، وسبعة فروع حول العالم، أصبحت مواهب Berlinale واحدة من أكبر مجتمعات الأفلام وأكثرها نشاطًا على مدار العام، ومن المؤكد أن المشاركين سيتمكنون من إقامة علاقات دائمة مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

وذلك بعدما عينت رئيسة مهرجان برلين السينمائى الدولى تريشيا تاتل اثنين من المبرمجين الدولين لتقاسم المسئوليات كمديرين مشاركين لبرمجة الأفلام، حيث ستتولى جاكلين ليانجا، مندوبة الولايات المتحدة السابقة فى برلين السينمائى، ورئيس قسم البانوراما مايكل ستوتز، هذه المهام فى يوليو المقبل.

يمثل هذا دورًا موسعًا لستوتز الذى سيستمر فى رئاسة Panorama إلى جانب منصبه الجديد كمدير مشارك لبرمجة الأفلام.

وصرحت تاتل قائلة: "يجلب مايكل وجاكلين مزيجًا قويًا ومتكاملًا من المهارات والشبكات، وكلاهما قادة إبداعيين أذكياء ومتعاونين بالإضافة إلى عشاق السينما المتحمسين والكرماء، ولا أستطيع الانتظار حتى أعمل معهم لتشكيل برامج أفلام برلينالة الديناميكية".

وقالت جاكلين ليانجا: "من المثير أن أنضم إلى فريق مهرجان برلين السينمائى كمدير مشارك لبرمجة الأفلام بينما يستعد المهرجان للاحتفال بدورته الخامسة والسبعين في فبراير المقبل، وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفريق ونحن نبني مستقبل المهرجان، إنه لمن دواعي سروري الانضمام إلى تريشيا تاتل ومايكل ستوتز في برمجة مهرجان سينمائي دولي مع أحد أكبر الجماهير العامة في العالم".

وأضاف مايكل ستوتز قائلا:" إنني أتطلع إلى هذه المغامرة الجديدة، والإشراف على بانوراما إلى جانب هذا الدور الموسع كمدير مشارك لبرمجة الأفلام، وأود أن أشكر تريشيا تاتل على ثقتها وأنا أتطلع بشكل خاص إلى العمل مع تريشيا وجاكلين ليانجا، رؤساء الأقسام وجميع زملائي، نحن متحمسون لمواصلة جعل مهرجان برلين السينمائى مكانًا ممتازًا لإطلاق سينما رائعة من جميع أنحاء العالم"