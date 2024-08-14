شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تبادل المحتوى بين الشركة المتحدة وقنوات القاهرة والناس والان مع تفاصيل الخبر

من أجل محتوى أكثر ثراءً وتأثيرًا يجذب أعين المشاهدين وقلوبهم، ويضمن تفاعلهم، تم الإعلان عن تعاون لتبادل المحتوى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة القاهرة والناس.

يشمل هذا التعاون بين الشركة المتحدة والقاهرة والناس، تبادل وإنتاج المحتوى الإعلامي من مسلسلات وأفلام وبرامج، ويأتي تشجيعًا للقطاع الخاص للإعلام في مصر، وسعيًا إلى الارتقاء بالمستوى العام للذوق المصري، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للمؤسسات الإعلامية الخاصة محليًا وإقليميًا.

تم التوقيع بمقر الشركة المتحدة بالقاهرة بحضور كل من عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وأحمد السعيد رئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس.

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة ورئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وأحمد السعيد