الملكة رانيا في صورة عنوانها المحبّة والتّواضع مع حفيدتها

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خطفت ملكة الأردنّ رانيا العبدالله، القلوب والأنظار، بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الرّسميّة على “إنستغرام” جمعتها مع زوجها الملك عبدالله الثّاني وحفيدتهما الصّغرى الأميرة إيمان.
علّقت الملكة رانيا على الصّورة العفويّة، من داخل القصر الملكيّ، بعبارة: “مع الكتكوتة”، كما كتبت بالإنكليزيّة “الكثير من اللطافة بين يدّيّ”، ظهرت الملكة “رانيا” في الصّورة وهي تجلس على الأريكة وتضمّ الى صدرها حفيدتها الأميرة الصّغيرة وإلى جانبهما الملك عبد الثّاني يجلس بعفويّة ويتحدّث إلى الملكة.
حظيت الصّورة العفويّة، بإعجاب المتابعين الذين تمنّوا للملك والملكة كلّ الخير والفرح والبركة الدّائمة.
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نذكر أنّ وليّ عهد الاردنّ، الأمير الحسين بن عبدالله الثّاني والأميرة رجوة الحسين، كانا قد رزقا مولودتهما الأولى “إيمان” في الثّالث من شهر آب/أغسطس الجاري.
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