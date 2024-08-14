بالصور.. أحدث ظهور لـ إنجي علاء على البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بالقرب من البحر.

ونشرت "إنجي"، مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "العودة إلى ذلك اليوم حيث لم يكن لدي خيار سوى الإيمان بالمعجزات".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة من الداخل"، "منوره الدنيا يا حبيبتي"، "لديك الروح الأكثر براءة على الإطلاق"، "أنتي معجزة".

وكانت إنجي علاء، قد كشفت مصير مسلسل "راكون" الذي تتعاون فيه مع طليقها الفنان يوسف الشريف، وكان من المفترض مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، إلا أنه تم تأجيله.

وأكدت إنجي علاء، انتهائها من كتابة سيناريو مسلسل "الراكون" منذ عام، واستغرق كتابته عامين متتاليين وعن عدم علمها السبب وراء تأجيله أو ميعاد عرضه، إلى جانب تحضيرها لمسلسل تشويقي اجتماعي لم تكشف عن تفاصيله وعلقت عبر حسابها الرسمي على تطبيق "ثريدز": "كله خير".

ويعد مسلسل "الراكون" هو التعاون الثالث بين الفنان يوسف الشريف وطليقته السيناريست إنجي علاء وذلك بعد نجاحهما من قبل بمسلسل "لعبة إبليس" والذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2015، ومسلسل "كوفيد 25" وتم عرضه بموسم رمضان عام 2021.

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