بعد حجب أغانيها.. أول تعليق من روتانا على إنذار شيرين عبد الوهاب (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تأكيد المستشار القانوني ياسر قنطوش - محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، إرسال إنذار قضائي إلى شركة روتانا، فتح مجال جديد للنزاع الساخن بين الطرفين.

وعلق المستشار ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 " على حجب أغاني المطربة شيرين عبد الوهاب من موقع "يوتيوب" بناءا على طلب شركة روتانا، قائلا: "تم إرسال إنذار لشركة رورتانا، وسوف نرجع عليهم بالتعويض، وتم تقديم كافه المستندات الدالة على صحة موقفنا القانوني لمنصة يوتيوب، وإن شاء الله سوف تعود الأغاني، ونرجع على الشركة بالتعويض".

وعلى الجانب الآخر، رد مصدر مسؤول بشركة روتانا، في تصريح خاص لـ "الخليج 365 ": "الاعلانات بالإنذار المعلن عنه قد تمت بالمخالفة للقانون، وتم الرد عليها بإنذار، وتم التأكيد أنه في حالة توجيه أي إعلانات قضائية على العنوان التالي، 40 شارع محمد مظهر الزمالك تمثل الواقعة جريمة تزوير طبقا للقانون".

وأضاف المصدر: "أية مخاطبات موجهة من طرف المطربة ومحاميها إلى شركة روتانا داخل القاهرة تعد غير قانونية".

يذكر أن، موقع "يوتيوب" قام بحجب أغاني "بتمنى أنساك" و "اللي يشوف حبيبي" بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية للمطربة شيرين عبد الوهاب، بناءا على طلب من شركة روتانا ميوزيك.

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