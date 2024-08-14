مهرجان الفيوم لأفلام البيئة والمناخ يكشف تفاصيل استقبال أفلام المسابقة الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ والفنون المعاصرة، عن فتح باب استلام الأفلام للمشاركة في مسابقته الرسمية للدورة الأولى من المهرجان تمهيدًا لاختيار الأفلام المشاركة في المسابقة بالدورة الأولى التي ستقام في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وكشفت إدارة مهرجان الفيوم، في بيان صحفي، أن المهرجان يضم مسابقتين رسميتين الأولى هي مسابقة الأفلام الطويلة والثانية هي مسابقة الأفلام القصيرة، وأن آخر موعد لاستلام الأفلام المشاركة في المسابقة هو ٣٠ أكتوبر ويمكن التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا.

وعقدت إدارة مهرجان الفيوم جلسات عمل مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتحضير للمهرجان المقام على أرض المحافظة؛ حيث أظهر المحافظ تعاونًا ودعمًا كبيرًا للمهرجان وإدارته، وتأكيده على أهمية وجود تظاهرة فنية وثقافية مختلفة على أرض المحافظة، وكذلك ثمنت إدارة المهرجان تعاون جامعة الفيوم وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل الخروج بشكل مشرف للمهرجان.

وتتشكل إدارة المهرجان من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًا للمهرجان، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.

وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان، إن مهرجان الفيوم سيكون مفاجأة في الوسط السينمائي المصري والعربي وأن إدارة المهرجان تعمل منذ فترة طويلة بالتعاون مع محافظة الفيوم وجامعة الفيوم ووزارة الثقافة لتقديم مهرجانا مختلفا يضم العديد من الفعاليات الثقافية التي تقام بشكل مختلف بالإضافة إلى العمل على تواجد عروض سينمائية مميزة ومختلفة من كل أنحاء العالم يتم اختيارها بعناية وعلى يد مجموعة من المتخصصين في السينما.



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