هكذا تم تنفيذ خدعة "الأكوان الموازية" في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المونتير عمرو عاكف، عن العديد من المفاجآت عن تنفيذ خدعة "الأكوان الموازية" في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

ونشر "عاكف" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وكتب: "سر الكون الموازي.. الخدع البصرية الخاصة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة هشام ماجد و هنا الزاهد".

ويظهر في الفيديو مراحل تصميم الخدعة وتنفيذها، عن طريق تصوير لقطات لـ هشام ماجد، ثم دمج هذه اللقطات على برامج المونتاج لتنفيذ الخدعة بشكل احترافي.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" حقق إيرادات بلغت 248 ألفا و192 جنيها الأسبوع الماضي.

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