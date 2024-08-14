دنيا سمير غانم تنشر 20 صورة كاريكاتير لوالدها: "هفضل فخورة اني بنتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر للقائمين على الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير والرسامين والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

ونشرت دنيا، مجموعة من صور الكاريكاتير لوالدها الراحل سمير غانم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صور رائعة من الملتقى الدولي الثامن للكاريكاتير ومن رسامين مبدعين من جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "شكرا لكل القائمين عليه ودائما هفضل فخورة اني ابنة النجم العظيم سمير غانم.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويديم محبة الناس ليك".

يذكر أن، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا منذ 3 سنوات وتحديدا في 20 مايو 2021، إثر إصابته بفيروس كورونا، بعد أن ترك خلفه إرث كبير من الأعمال الفنية الرائعة، التي أثرت في تاريخ مصر الفني.

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