رسائل متبادلة بين آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب بعد طرح الأخيرة لأحدث أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة آمال ماهر رسالة تهنئة إلى المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد طرح الأخيرة أغنيتين بعنوان "بتمنى انساك"، و"اللي يقابل حبيبي".

وكتبت "آمال"، تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مبروك يا حبيبة قلبي الألبوم ورجوعك لينا ومبروك لكل محبينك وجمهورك الكبير اللي بيحبك وبيموت فيكي وأنا من ضمنهم مبروك يا ملكة المشاعر".

وردت عليها شيرين في تغريدة عبر حسابها على موقع "إكس"، وكتبت: "فرحتى برجوعك زي فرحة قلبي برجوع أغانية.. مبروك عليكي المسرح يا ملكة المسرح".

موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حذف أغنيتي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعنوان "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحهما.

وتعاونت شيرين في أغنيتها "اللي يقابل حبيبي"، مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

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