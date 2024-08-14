بـ "التايجر".. أحدث ظهور لـ سيرين عبد النور والجمهور يغازلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها، من في حفل عشاء لإحدى شركات التسويق، والذي أقيم في بيروت الأحد الماضي.

ونشرت سيرين مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان "تايجر" مميز.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "فديت الشعرات الحلوين"، "لك دخيل الشعرات والجمال"، "سبحان الخالق جميلة الجميلات"، "جمالك لله يحميك"، "الله يحميلنا جمالك سيرينو".

وشارك كبير من نجوم الفنان اللبناني والعالم العربي في حفل العشاء، الذي أقيم في بيروت الأحد الماضي، أبرزهم جورج خباز، جومانة بو عيد،سعيد الماروق، فادي حداد ،وليد ناصيف وبسام الترك، أنطوني توما وزوجته جيسيكا.

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