شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مسرحية الشهرة: خالد جلال اكتشف إمكانيات كثيرة داخلي لم أكن أعرفها والان مع تفاصيل الخبر

قالت حبيبة حاتم بطلة مسرحية الشهرة التي عرضت بمهرجان العلمين الجديدة من إخراج خالد جلال، خلال ندوة تكريمهم بتلفزيون الخليج 365: أنا من دفعة سينما مصر، والحقيقة أن المخرج الكبير خالد جلال بجانب كونه مخرجا مهما جدا، ولكن ما يميزه أيضا أنه فنان ذواق موسيقيا، ويستطيع أن يختار بين الأصوات المختلفة، فلم تجد صوت بمركز الإبداع يشبه صوت آخر ستجد الجميع مختلفا، ففي عرض سينما مصر استطاع اختيار بعض الأغاني الحقيقية كانت أول مرة اسمعها وكانت مناسبة جداً للعرض.

وتابعت: الأستاذ خالد جلال أعطاني العديد من الفرص التي لم أكن أحصل عليها لولاه، ومنهم أنني غنيت أمام سيادة الرئيس أربع مرات، بجانب أنه جعلني أمثل وأنا مطربة فقط، وكان لديه ثقة كبيرة في، وكان يستطيع أن يرى بداخلي إمكانيات أنا لم أتعرف عليها من قبل، حتى وصلنا لعرض الشهرة ووجدتني أمثل أكثر ما أغني، بل جعلني أمثل كوميدي وأنا على يقين أن تمثيل الكوميدي أصعب من التراجيدي،

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.