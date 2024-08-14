قامت بتغييره مرات عدة.. تفاصيل جديدة تكشفها كايلي جينر عن اسم ابنها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترفت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كايلي جينر في مقابلة مع مجلة فوغ البريطانية، والتي نُشرت يوم الثلاثاء، بأن اسم طفلها لم يكن “Aire” في الأساس بل “نايت”.

وكان قد أعلن حينها مغني الراب العالمي ترافيس سكوت وكايلي جينر أن الاسم الأساسي كان “وولف” ولكنهما اختارا في النهاية اسم “Aire” لابنهما، ولكن لم يتم ذكر اسم “نايت”.

وقالت كايلي جينر أن اسم “نايت” لم ينل إعجاب ابنتها ستورمي، البالغة من العمر 6 سنوات، إذ لم تشعر أنه الاسم المناسب لأخيها، وضحكت النجمة عندما تذكرت مرحلة اختيار اسم ابنها واصفة شعورها حينها بـ”الفشل الشديد”.

وتحدثت كايلي جينر عن المرحلة التي تلت الولادة حيث كانت تشعر بحزن شديد إذ أصبحت “عاطفية بشأن أمور وتفاصيل لم تكن تكترث لها عادة”.

وقالت كايلي جينر في مقابلتها إن ولادة ابنها “Aire” كانت أجمل لحظة بالنسبة لها كما أنها لم تصدق مدى كمال شخصيته.