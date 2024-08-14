فارق السن بينهما 37 عاماً.. ما لا تعرفونه عن حبيب مادونا الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت مادونا مع صديقها الجديد أكيم موريس بعد أشهر من انفصالها عن صديقها الأخير في وقت سابق من هذا العام، وشوهدت مادونا وصديقها الجديد الذى تكبره بـ 37 عامًا، وهما يسيران جنبًا إلى جنب في بورتوفينو بإيطاليا هذا الأسبوع قبل عيد ميلاد مادونا الـ66.

وستحتفل مادونا بعيد ميلادها هذا العام في أحد عقارات دولتشي آند جابانا الخاصة ، وسيكون أكيم بجانبها، وفقًا للصحافة الإيطالية المحلية ، ومع ذلك.

وظهرت مادونا، 65 عامًا، وصديقها الجديد أكيم، 28 عامًا، في جلسة تصوير لمجلة Paper، والتي نُشرت في أغسطس 2022، بعد الظهور في Paper معًا، ولم تتم رؤية مادونا وأكيم معًا مرة أخرى حتى يوليو 2024، عندما نشرت صورة على حسابها على Instagram.

شاركت مادونا صورًا لها وهي تحتضن أكين في 4 يوليو أثناء احتفالهما معًا في مدينة نيويورك، ونشرت لاحقًا صورة لها في منزلها مع أكيم وسط مجموعة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والتي كتبت تحت عنوان: “Hot Fun In The Summer Time”.

وأكيم، الذي ولد في 2 مايو 1996، يعيش الآن في نيويورك بعد ولادته في جامايكا، حصل أكيم على شهادة في العلوم السياسية والحكومة بعد دراسته في جامعة ستوني بروك بين عامي 2014 و2017.