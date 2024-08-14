“مزوّر النّقود” يضع تشاغلار ارطغرل في مواجهة مع هذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إجتمع ابطال المسلسل التّركيّ، “مزوّر النّقود”، حول طاولة مستديرة لمناقشة السّيناريو معًا قبل انطلاق التّصوير، وهو من بطولة الممثّل تشاغلار ارطغرل الذي سيلعب شخصيّة “كارتال” وهو محتال، كاذب، جذّاب، متحدّث لبق ولديه قدرة عالية بإقناع الآخرين وهو زير نساء. أمّا البطولة النّسائيّة فهي للممثّلة دينيز بايسال، التي ستجسّد شخصيّة شرطيّة. وقد ظهرت بالسّاعات الماضية بلوك جديد استعدادًا للدّور.

وفي تفاصيل القصّة، آدم (تيموتشين) رجل نزيه يعمل موظف تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يفاجئ ابنه “أردا” بمناسبة معينة ولكنّ هذه المفاجأة البريئة تؤدّي إلى انهيار لا رجعة فيه في حياة آدم ويصل به إلى حدّ فقدان وظيفته وزوجته جانان (شكران أوفالي) وحتّى ابنه.

حياة آدم تصبح أكثر تعقيدًا الى أن يدخل حياته شقيقه كارتال (تشاغلار أرطغرل) فيقرّران تحدّي القانون. لكنّ الشّرطيّة عائشة (دينيز بايسال) هي الشّخص الوحيد الذي سيضع حدًّا لهما.