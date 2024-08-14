خان زوجته عندما كانت حاملاً.. كيفن هارت يكشف أسراره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الكوميديان العالمى كيفن هارت أنه استخدم عقار “مولي المهلوس” في عطلة نهاية الأسبوع التي خان فيها زوجته إينيكو في عام 2017 بينما كانت حاملاً بطفلهما الأول.

في إفادة بتاريخ 6 أغسطس الجارى، كجزء من دعوى قضائية رفعها جوناثان “جيه تي” جاكسون، وصف هارت كيف ضغط عليه صديق، احتفظ بهويته سراً، لتناول العقار.

على الرغم من تردد هارت لكنه أكد قائلا:” أنا لا أفضل المخدرات مثل هذا النوع، ولكننى وبالرغم من ذلك وضعته في مشروبى”.

روى هارت، البالغ من العمر 45 عامًا، لقاءه بمونتيا ساباج، التي خان زوجته معها أثناء وجوده في لاس فيجاس، وذكر بالتفصيل إحضار مونتيا وامرأة أخرى تدعى مورجان إلى غرفته بالفندق

وأشار هارت إلى أنه كان هناك كاميرا خفية سجلت ما دار بينهما لابتزازه، واشتبه في أن شخصًا ما قد أخفى الكاميرا مسبقًا .

تم القبض على جاكسون، صديق هارت، بعد حوالي عام بتهمة الابتزاز، لكن التهمة أسقطت في عام 2021، وتزعم دعوى جاكسون الأخيرة أن هارت فبرك أدلة وخرق اتفاقية تسوية.

تنص الدعوى على أن هارت كان من المفترض أن يدلي ببيان عام يعلن براءة جاكسون ويعترف بأن الفضيحة كلفته صداقة قيمة وبدلاً من ذلك، ذكر منشور هارت على إنستجرام فقط أن جاكسون “ثبتت براءته” وأن “هذه التهم قد أسقطت ضده”، وبالتالي يزعم جاكسون أن هذا البيان لم يبرئ اسمه بشكل كافٍ ويسعى للحصول على أكثر من 12 مليون دولار كتعويضات بالإضافة إلى المحاكمة من هارت.