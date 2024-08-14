هاري وميغان يواجهان مشكلة كبيرة.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لدى الأمير هاري وميغان ماركل الكثير من الأشخاص الذين يمكن الوثوق بهم، لكنّ أحدهم لن يكون موجودًا بعد الآن وهذه مشكلة كبيرة.

وفقًا للتقارير، استقال كبير موظفي الزّوجَين بعد ثلاثة أشهر فقط من تولّيه منصبه، ممّا أدى إلى تزايد المخاوف.

أعلن مصدر في كاليفورنيا أنّ “جوش كيتلر لم يعد يعمل معهما”. دعونا لا ننسى المكان الذي يعيش فيه هاري وماركل، وتقول المصادر إنّهما بدأا البحث عن منزل جديد.

الجدول الزّمني ضيّق بالنّسبة للأمير ودوقة ساسكس، إذ سيسافران كثيرًا وتضمنت إحدى هذه الرحلات زيارة إلى كولومبيا. في هذه الرحلة، كان من المقرّر أن يرافق “كيتلر” الزّوجَين في زيارتهما التي تستغرق أربعة أيام، والشّيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنّه لم يكن هناك سبب علنيّ لمغادرته.

واجه الأمير هاري وميغان ماركل أوقاتًا عصيبة مع الموظفين من قبل. لسبب ما، يبدو أنّ الناس لا يريدون البقاء معهما للعمل لفترة طويلة، إذ تمّ الإبلاغ عن أنّه منذ أن تزوّجا في عام ٢٠١٨، فقدا ما لا يقلّ عن ١٨ موظّفًا.

وقال موظّف سابق: “الأمر الأكثر دلالة هو أنّه طوال الوقت الذي عملت فيه هناك، لا أعتقد أنّني سمعت أيّ موظّف حاليّ أو سابق من موظّفيهما يقول إنّهم سيقبلون الوظيفة مرّة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة”.

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وتابع الموظّف السّابق: “هؤلاء ليسوا موظّفين عثروا عليهم للتّوّ في الشّوارع”. “العديد منهم هم أشخاص تفوّقوا سابقًا في العمل لدى رؤساء متطلّبين في شركات وبيئات عالية الأداء.”

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