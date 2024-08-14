رامي جمال يطرح أغنية "حالته صعبة" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان ربيع:

طرح المطرب رامي جمال، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "حالته صعبة" على "يوتيوب".

ونشر رامي، مقطع من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حالته صعبة شافني عشت إزاي بدونه حالته صعبة يكون في عونه كان مصدق إني هزعل لما يوصلني الكلام".

وأضاف: "أغنية حالته صعبة دلوقتي على يوتيوب وجميع المنصات كلمات محمد الجمال، ألحان فارس فهمي، توزيع ومكس وماستر أحمد أمين".

يذكر أن، أغنية "حالته صعبة" هي إحدى أغاني ألبوم "خليني أشوفك" الذي تم طرحه مؤخرا عبر جميع المنصات الغنائية.