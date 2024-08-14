كيف تفاعل الجمهور مع شيرين عبدالوهاب بعد حذف أغانيها الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تفاعل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حذف أغنيتين للمطربة شيرين عبد الوهاب على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

شيرين، طرحت أغنيتين من ألبومها الجديد بعنوان "بتمنى أنساك"، و "اللي يقابل حبيبي" على موقع يوتيوب، إلا أن شركة روتانا سارعت بحذف الأغنيتين بعد ساعات من طرحهما.

ما حدث لشيرين، تفاعل معه الجمهور، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "شيرين لو منزلتش ألبوم تقطيع شرايين هضايق أنا معتمد عليها للعياط" ، "شيرين تتسمع وتتحب لو بتكح مش بتغني" ، "الدنيا مقلوبة بأغنيتين لأنهم جداد وحلوين أوي" ، "شيرين بكل مرة تثبت لنا أنها رقم صعب رغم كل المشاكل".

وعلق آخرون على حذف الأغاني من "يوتيوب": "كان نفسي التسويق والنشاط ده كله يكون على حساباتك الرسمية" ، "إحنا كلنا بندعم شيرين وفرحانين إنها رجعت تاني" ، "الأغنية للتاريخ حرام عليكي وحرام شغل صناعيين هل التحف الفنية يروح هيك؟".

فيما كتب آخرون في تعليقاتهم: "أتمنى الدنيا تمشي كويس مع شيرين يا رب" ، "ظبطي الأمور مع روتانا وإبعدي عن المشاكل" ، "كلنا في ضهرك يا ست الكل" ، "هندعمك طول الوقت".

وحذف موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أغنيتي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعنوان "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، بعد ساعات من طرحهما.

وتعاونت "شيرين" في أغنيتها "اللي يقابل حبيبي" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

اقرأ أيضا..

"أقوى حفلة".. محمد رمضان يعلن موعد حفله في ليبيا

رسائل متبادلة بين آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب بعد طرح الأخيرة لأحدث أغانيها