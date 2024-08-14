شقيقة حسام داغر تجري عملية جراحية.. والفنان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حسام داغر، تعرض شقيقته نهى لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية في قدميها.

ونشر "داغر" صورة تجمعه بشقيقته، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألف سلامة عليكي يا نونو يا أختي يا حبيبتي".

وأضاف: "أختي نهى عملت عملية النهاردة دقيقة في رجلها، ربنا يقومك بالسلامة وسلامة رجلك وبعد الشر عنك دايماً.. ويخليكي لينا يا نوارة بيتنا".

وكانت آخر أعمال حسام داغر الفنية، المشاركة في فيلم "الخميس اللي جاي"، بطولة عمرو عبد الجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.