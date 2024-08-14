محمد رمضان يكشف أسباب تأجيل حفله في لبنان ويوجه رسالة للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

كشف الفنان محمد رمضان، أسباب تأجيل حفله في لبنان لحين إشعار آخر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 17 أغسطس الجاري.

وقال رمضان خلال فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام: "جمهوري اللبناني الغالي طبعا كنت أتمنى الحفلة تكون في ميعادها ومأجلهاش وعلى أتم الاستعداد لـ ده ولكن القائمين على الحفل ومكان الحفل نظرا للأحداث والظروف الصعبة اللي تمر بها لبنان قاموا بتأجيل الحفل لحين إشعار آخر، وتمنياتي للشعب اللبناني بالسعادة والرخاء والاستقرار".

جدير بالذكر أن محمد رمضان سيحيي حفل آخر في ليبيا ضمن فعاليات مهرجان بنغازي، يوم الجمعة المقبل 16 أغسطس الجاري.